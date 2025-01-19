Обвиненная в избиении первоклашек учительница объяснилась
Педагог начальных классов из школы № 55 в Приморском районе Петербурга заявила, что не била детей. Она добавила, что уволилась с работы с тем, чтобы сохранить доброе имя, пишет «Фонтанка».
Накануне стало известно, что Следственный комитет и прокуратура Петербурга проверяют информацию о возможном избиении двух учениц первого класса в Приморском районе.
Учительница пояснила, что в школе — замечательный педагогический коллектив, прекрасные родители, отличные дети.
По ее словам, СМИ бездоказательно оклеветали ее, опубликовали личные фотографии.
«В результате я осталась без любимой работы, которой посвятила всю свою жизнь. Попросили [написать заявление по собственному желанию], чтобы не страдала репутация школы и чтобы сохранить доброе имя. Родители и дети хотят моего возвращения, коллеги тоже на моей стороне», — констатировала педагог.
Ранее сообщалось, что в петербургской школе разразился скандал после того, как девочки пожаловались родителям на грубое отношение со стороны педагога.