Обвиненная в избиении первоклашек учительница объяснилась

Педагог начальных классов из школы № 55 в Приморском районе Петербурга заявила, что не била детей. Она добавила, что уволилась с работы с тем, чтобы сохранить доброе имя, пишет «Фонтанка».

Накануне стало известно, что Следственный комитет и прокуратура Петербурга проверяют информацию о возможном избиении двух учениц первого класса в Приморском районе.

Учительница пояснила, что в школе — замечательный педагогический коллектив, прекрасные родители, отличные дети.

По ее словам, СМИ бездоказательно оклеветали ее, опубликовали личные фотографии.

«В результате я осталась без любимой работы, которой посвятила всю свою жизнь. Попросили [написать заявление по собственному желанию], чтобы не страдала репутация школы и чтобы сохранить доброе имя. Родители и дети хотят моего возвращения, коллеги тоже на моей стороне», — констатировала педагог.

Ранее сообщалось, что в петербургской школе разразился скандал после того, как девочки пожаловались родителям на грубое отношение со стороны педагога.