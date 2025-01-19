Жена Ливанова прокомментировала информацию об ухудшении здоровья артиста

Елена Ливанова заявила, что появившаяся в СМИ и социальных сетях информация о том, что состояние Василия Ливанова резко ухудшилось, не соответствует действительности.

Жена народного артиста РСФСР в разговоре с корреспондентом ТАСС отметила, что Василий Борисович дома и продолжает лечение.

«Он дома, с ним все хорошо, слава тебе господи. Насчет инфекции - Василий Борисович сдает анализы, естественно. Я хожу в лаборатории. Я не знаю, откуда могут вылезать такие новости», - сказала она.

Ранее Телеграм-канал Mash сообщал, что Ливанову диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Как отмечает Mash, она возникает вследствие долгого приема лекарств.