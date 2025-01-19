Стало известно об ухудшении состояния Ливанова

У Василия Ливанова после перенесенных операции и комы диагностировали бактериальную инфекцию, устойчивую к антибиотикам. Такое случается у людей, которые в течение длительного времени применяли лекарства. Бактерии приспосабливаются и организм перестает реагировать на лечение. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Выход только один – подобрать средство или комплект средств, которые справятся с инфекцией. Сейчас этим и занимаются лечащие Ливанова врачи.

Василий Ливанов сейчас находится дома, за ним организован необходимый уход. Сам актер настроен не сдаваться и уверен, что победит болезнь.

В октябре 2024 года Василий Ливанов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с подозрением на инсульт. Актер находился в тяжелом состоянии, ему сделали операцию по удалению тромба. После этого его выписали домой на амбулаторное лечение.

В ноябре исполнитель роли Шерлока Холмса в культовой экранизации книг Артура Конан Дойла снова попал в больницу. Его положили в хирургическое реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского. Спустя несколько дней артиста выписали.