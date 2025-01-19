В Крыму дефицит врачей и фельдшеров скорой помощи составляет больше 20%

Дефицит врачей скорой медицинской помощи (СМП) в Республике Крым составляет почти 23%, фельдшеров СМП и медицинских сестер - почти 21%, сообщили ТАСС в минздраве региона.

"По состоянию на 31 декабря 2024 года в Республике Крым дефицит врачей СМП составляет 22,9%, среднего медицинского персонала (фельдшеров СМП и медицинских сестер) - 20,9%, младшего - 12,7%", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, для ликвидации кадрового дефицита, помимо разностороннего поиска кандидатов, при строительстве новых зданий подстанций СМП предусмотрено формирование комнат временного проживания, привлекаются специалисты по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".