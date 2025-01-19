В Госдуме рассказали об опасности Gmail

Почтовый сервис Gmail крайне небезопасен для хранения любой конфиденциальной информации. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, альтернативой может стать переход на российские аналоги, которые активно развиваются и предлагают конкурентоспособные решения. Немкин подчеркнул, что продолжать пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — крайне небезопасно.

Ранее портал «Госуслуги» предложил воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который позволяет перенести почту с Gmail.

До этого сообщалось, что российский суд назначил корпорации Google штраф в размере двух ундециллионов рублей. Причиной стал отказ компании разблокировать аккаунты нескольких российских телеканалов на видеохостинге YouTube.