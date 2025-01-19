На Кубани на фоне разлива мазута крещенские купания организовали в море

В ночь на 19 января на пляже в Анапе организовали крещенские купания. Об этом сообщил в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края.

Там рассказали, что перед мероприятием обследовали берег на центральном пляже Большого Утриша. За безопасностью на суше и на воде следят спасатели. Всем участникам крещенских купаний выдают спасательные жилеты из-за волнения на море.

"Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая", - говорится в посте.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов.

По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров в Черном море опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.