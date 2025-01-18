Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина предложила не называть Санкт-Петербург культурной столицей России. Ее слова приводит Sport24.

«Для Санкт-Петербурга все время придумывают какие-то названия: то это вторая столица, то культурная, то спортивная. Столица у нас в стране одна — Москва, чисто географически. Все остальное не имеет значения. Я тоже могу назвать себя по-всякому, хоть Шамаханской царицей», — заявила Роднина.

18 и 19 января в Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по прыжкам среди фигуристов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.