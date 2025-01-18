В российском городе открыли памятник Пригожину и Уткину

Мемориальный комплекс в память бойцов ЧВК «Вагнер» с памятником основателю компании «Первому» Евгению Пригожину и ее командиру «Девятому» Дмитрию Уткину открыли на Александровском кладбище в Иркутске. Об этом в субботу, 18 января, сообщил Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

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Монумент посвящен солдатам, которые в составе «Вагнера» совершали подвиги, вдохновляющие новые поколения защитников России.

— Монумент посвящен всем, кто шел вместе с ними и долгие годы ковал славу «музыкантов», которых знает весь мир. Память о них живет в каждом из нас, — передает Telegram-канал.

Имя основателя ЧВК стало известно после того, как он предпринял попытку вооруженного мятежа 23 июня 2023 года. Тогда в формировании обвинили российскую армию в ударе по своим бойцам, однако в Минобороны РФ заявили, что эти заявления не соответствовали действительности.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в Тверской области в результате крушения частного самолета, на борту которого он находился. Помимо него, в авиакатастрофе погибли еще девять человек. «Вечерняя Москва» подробно рассказывала об инциденте.