Внучка Бориса Ельцина показала редкие фото из семейного архива

Внучка экс-президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала свои детские фото с матерью. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Мария Юмашева опубликовала фото из личного архива семьи. В серию фото вошли совместное фото родителей Марии, а также небольшое видео, на котором учится самостоятельно одеваться.

«С днем рождения, мамочка», — написала Юмашева.

Дочь Ельцина в 2002 году вышла замуж за журналиста и политика Валентина Юмашева, в том же году у них родилась девочка Мария. Для Татьяны Юмашевой этот брак стал третьим. Ее первым мужем был Вилен Хайруллин, от которого общественный деятель родила сына Бориса (он носит фамилию деда), а вторым супругом стал Леонид Дьяченко, в 1995 году у них появился на свет мальчик Глеб с синдромом Дауна.

Внучка Ельцина активно ведет соцсети и периодически делится моментами из своей жизни. Юмашева отмечала подписчикам, что ценит членов своей семьи, которые избегают публичности, поэтому она делится снимками с родными только по особым поводам.

В 2020 году стало известно о ее романе с футболистом Федором Смоловым. Тогда на спортсмена, который старше Марии Юмашевой на 12 лет, обрушился шквал хейта, но он не отвечал на комментарии и позже удалил все снимки с возлюбленной, а девушка закрыла свою страницу в Instagram.