Из-за шторма в Сочи ограничили выход к морю

Синоптики предупредили, что 18 и 19 января на участке моря от Магри до Веселого ожидается усиление волнения моря с высотой волн 1,3 - 2,5 метра и порывами северо-восточного ветра до 12-17 метров в секунду.

По информации пресс-службы мэрии, все городские службы работают в усиленном режиме. Доступ на пляжные территории Сочи в целях безопасности органичен. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять необходимые меры предосторожности.

Напомним, накануне в целях безопасности власти курорта отменили крещенские купания в Черном море.