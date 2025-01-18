Дружинина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Светлана Дружинина, режиссер фильма «Гардемарины, вперед!», в беседе с корреспондентами ТАСС опровергла появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о своей госпитализации.

Ранее сообщалось, что у Дружининой диагностировали острый бронхит на фоне рака легких и ее поместили в больницу.

89-летняя народная артистка России сообщила, что эти слухи не соответствуют действительности и что она, как верующий человек, планирует принять участие в крещенских купаниях.

«У меня вчера была потрясающая, интересная встреча по приглашению, все отчеты у меня на страничке. Я прекрасно себя чувствую, еду сегодня на Волгу, на крещение», — сказала Дружинина.

Минувшим летом Дружинина попала в реанимацию из-за проблем с легкими. Осенью она прошла противоопухолевую терапию. В декабре, общаясь с прессой, актриса заявила, что «меня уже не первый раз хоронят» и «я еще не скоро на тот свет отправлюсь».