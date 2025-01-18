Десятки случаев заражения гепатитом B и C выявили в российском онкодиспансере

Пациенты онкодиспансера на Камчатке заразились гепатитами B и C, выявлены десятки случаев. Об этом сообщил глава минздрава региона Александр Гашков, его заявление приводится в Telegram-канале правительства региона.

Как сообщил чиновник, всего острые формы гепатитов были выявлены у 36 человек.

«Основная задача сейчас — выяснить механизм инфицирования, разобраться в ситуации и принять меры у устранению ситуации и не допустить ее повторения (...) Сформированы списки пациентов (...) у каждого пациента будут забраны анализы (...) работа кабинета остановлена», — рассказал Гашков. Медик добавил, что всем россиянам, у которых после посещения онкодиспансера выявили заражение гепатитом, окажут медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Европе сотни человек могли заразиться гепатитом из-за голубики в супермаркете.