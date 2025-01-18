Декабрь 2024 года назвали самым теплым месяцем в истории

Декабрь 2024 года в России стал самым теплым в истории за все время инструментальных наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

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«Не на всей территории он был самым теплым, это средние температуры по всем субъектам федерации», — отметил он.

В частности, рекордное тепло в декабре фиксировалось в Магаданской области, на Чукотке и севере Якутии, а также в регионах Сибири. Синоптик обратил внимание на то, что в Арктике, Магаданской и Калининградской областях температура часто была выше нулевой отметки.

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Незадолго до этого Вильфанд сообщил, что в декабре 2024 года дефицит осадков отмечался на Чукотке и Сахалине, в Забайкалье, Бурятии, Приморье, Амурской и Иркутской областях, на юге Приволжского и Уральского федеральных округов. Также осадков не хватало в южной половине Центрального федерального округа, в Тульской, Калужской и Воронежской областях.

16 января Вильфанд заявил, что 2024 год стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Самой жаркой на планете стала дата 22 июля 2024 года, когда среднесуточная температура достигла 17,16°C. В Москве же среднегодовая температура составила +8°C.

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