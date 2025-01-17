В квартире жительницы Челябинска оказался прописан Иисус

Психотерапевт из Челябинска обнаружила, что в ее квартире, которую она намеревалась продать, прописан бразилец с именем Иисус. Об этом она рассказала в беседе с «74.ru».

По словам женщины, в квартире на Северо-Западе она живет уже 15 лет. Ее владельцами была она и ее муж, после смерти которого доли перешли его детям от предыдущего брака. В декабре 2023 года она выкупила их часть и стала полноправной хозяйкой, а теперь решила продать ее. Заказав справочную адресную информацию на «Госуслугах», женщина обнаружила, что в квартире прописан гражданин Бразилии по имени Иисус.

«Я являюсь единственным собственником больше года. До этого я тоже была собственником, и, в принципе, все собственники согласия дают на такие регистрации. В доме у меня вполне обычные соседи, которые не бразильцы вообще», — поделилась она.

В полученной справке говорится, что 39-летний бразилец был поставлен в квартире женщины на миграционный учет в декабре 2024 года и его полное имя Иисус Браво де Соуза да Фонсека.

«Я не была прописана в этой квартире никогда. Всю жизнь у меня была прописка в другом регионе, хотя я тут собственник. Если подозревать коррупционные действия, я думаю, что в базах видно, что собственник прописан много лет в другом регионе и, судя по всему, не обратит внимания на постороннего человека. И я бы не обратила, если бы не планировала продавать квартиру. Я бы так с Иисусом и жила! Много лет», — добавила женщина.

Однако дело оказалось вовсе не в коррупционной схеме, а в сбое в работе информационных систем, который произошел в декабре 2024 года. Ошибка уже устранена и женщине нужно заказать новые справки. При этом удалось узнать, что прописанный по ошибке в ее квартире бразилец и впрямь зарегистрирован и живет в Челябинске, причем на той же улице, что психотерапевт. В честь произошедшего женщина решила назвать собаку, которую подобрала Джезусом Браво де Соуза.