МВД объявило в розыск главреда "Важных новостей" Мароховскую

Главный редактор издания "Важные новости" Алеся Мароховская (издание и главред внесены в реестр иноагентов) объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы розыска МВД России.

"Мароховская Алеся Алексеевна. Разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе.

По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Мароховская может быть объявлена в розыск из-за возбуждения в отношении нее уголовного дела о нарушении правил деятельности иноагента.

Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов 20 августа 2021 года.