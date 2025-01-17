Назван средний возраст матери при рождении первенца в России

Средний возраст матери при рождении первенца в России составляет 26,2 года. Это является одним из самых низких показателей в Европе.

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В странах Западной и Северной Европы этот возраст существенно выше: во Франции, Швеции и Литве он находится в районе 28-29 лет, в Италии, Германии, Португалии и Швейцарии он превышает 30 лет. В Восточной и Центральной Европе цифры также выше российских показателей: в Болгарии — 26,4 года, в Чехии — 28,8 года, в Польше — 27,5 года.

При этом в этих странах коэффициент суммарной рождаемости выше, чем в РФ: 1,68 во Франции, 1,45 — в Чехии, 1,4 — в России. Это демонстрирует, что возраст матери не является единственным решающим фактором, влияющим на рождаемость.

В Москве и Санкт-Петербурге в среднем у женщин появляется первенец в 28-29 лет, что является самым высоким показателем по РФ. Это связано с высоким уровнем развития регионов и отражает особенности второго демографического перехода, характерного для развитых обществ — секс и рождение детей перестают быть неразрывно связанными с браком, сообщает портал «Если быть точным».

Раньше всего женщины решаются на рождение первенца в Тыве, ЕАО и Чечне, где этот возраст составляет 23-24 года. В этих регионах более традиционное отношение к семье и еще не завершен первый демографический переход, уточнили эксперты издания.

В странах Европы рождение ребенка в позднем возрасте — стандартная практика. Это связано с развитием средств контрацепции и социальными особенностями: молодежь стала позднее покидать родительский дом и находить первую работу. По словам демографов Евы Божуан и Лоран Тулемон, позднее рождение первого ребенка не объясняет низкую фертильность на уровне страны.

На рождаемость больше всего влияет не возраст матери, а возможность совмещать работу и семью. В странах, где это дается особенно сложно, меньше как работающих женщин, так и детей, поскольку приходится выбирать между своими ценностями. И наоборот, в странах, где легче совмещать работу и семью, матери чаще работают, а работающие женщины рожают большее число детей.

Иными словами, возможность повышения рождаемости заключается не в раннем материнском дебюте, а в экономических условиях и продуманной социальной политике, сообщает французский медицинский журнал о демографии ARHined.

Россия вышла на третье место в мире по числу разводов, рассказала советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова. Порядка восьми разводов приходилось на десять новых бракосочетаний в 2024 году. В чем причины происходящего, «Вечерняя Москва» разбиралась вместе с экспертами.