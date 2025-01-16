Адвокат: Блиновской по ошибке насчитали около 350 млн рублей лишних налогов

Налоговая инспекция по ошибке насчитала около 350 миллионов рублей лишних налогов блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат: Блиновской по ошибке насчитали около 350 млн рублей лишних налогов
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Такое заявление сделал юрист Блиновской Иван Морозов. По его словам, налоговая допустила ряд ошибок при определении суммы долгов блогера — включая начисление лишних налогов.

«С нашей точки зрения ФНС допустила ряд ошибок при определении суммы задолженности Блиновской. Например, ряд платежей, включенных в недоимки, были проведены лицами, проживающими за рубежом и не являющимися налоговыми резидентами РФ. Это нарушение, с нашей точки зрения, было учитывать нельзя. Были и другие нарушения. Таким образом, Блиновской насчитали, по нашему мнению, 300-350 млн рублей лишних налогов», — заявил он.

Ранее Блиновская полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов.