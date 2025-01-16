Адвокат: Блиновской по ошибке насчитали около 350 млн рублей лишних налогов

Налоговая инспекция по ошибке насчитала около 350 миллионов рублей лишних налогов блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал юрист Блиновской Иван Морозов. По его словам, налоговая допустила ряд ошибок при определении суммы долгов блогера — включая начисление лишних налогов.

«С нашей точки зрения ФНС допустила ряд ошибок при определении суммы задолженности Блиновской. Например, ряд платежей, включенных в недоимки, были проведены лицами, проживающими за рубежом и не являющимися налоговыми резидентами РФ. Это нарушение, с нашей точки зрения, было учитывать нельзя. Были и другие нарушения. Таким образом, Блиновской насчитали, по нашему мнению, 300-350 млн рублей лишних налогов», — заявил он.

Ранее Блиновская полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов.