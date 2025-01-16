"Ленком" не согласился с обвинениями Дмитрия Певцова

"Ленком Марка Захарова" не согласился с обвинениями народного артиста России Дмитрия Певцова в том, что театр якобы солгал о поддержке большинством членов творческого совета решения не допускать его на сцену. Об этом театр сообщил в своем Telegram-канале.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич вчера дважды обвинил театр во лжи. <...> Подтверждения изложенных в комментарии театра фактов, находятся в открытом доступе (интервью, комментарии СМИ и тд). Что касается упомянутого заседания Творческого Совета театра, то аудио-протокол заседания, выступления членов Совета и выписка из протокола за подписью руководителя Совета находятся в театре. Публиковать выступления коллег, естественно, здесь не станем в силу этических соображений", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщили в театре, что убрали фотографию Певцова со стены фойе "Ленкома" из-за его негативной позиции по отношению к театру. Так, в связи с заявлениями артиста в театре состоялся творческий совет, куда входят ведущие артисты "Ленкома", в ходе которого коллеги признали крайне неэтичными и не соответствующими действительности негативные высказывания Певцова, отметили в театре.

Там подчеркнули, что позицию и свое отношение к нынешнему "Ленкому", в котором прослужил более 30 лет, артист все эти годы не скрывал, называл спектакли антрепризными, продолжая выходить на сцену по "срочным договорам". При этом сам артист в своем телеграм-канале опроверг сведения о том, что заранее подготовленную резолюцию о его недопущении на сцену поддержало большинство членов творческого совета театра.