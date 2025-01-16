Директор «Ленкома» высказался о скандале с Певцовым

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал недавний скандал с народным артистом России Дмитрием Певцовым. Его цитирует ТАСС.

Глава театра заявил, что несмотря на позицию Певцова по отношению к учреждению культуры, он предлагал артисту новые роли и спектакли, чтобы тот продолжил играть. Сейчас, добавил Варшавер, Певцов играет на сцене «Ленкома» три спектакля, хотя и имеет к театру претензии.

«Ну, не нравится тебе этот театр? Уйди сам, если ты не хочешь здесь быть», — говорит он.

Накануне Певцов сообщил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В самом театре уточнили, что коллеги признали высказывания актера о театре крайне неэтичными.

В 2023 году между театром и актером возникло несогласие по вопросам работы и будущего — Певцов заявил об уходе из театра, а затем признался, что со сменой худрука театр стал абсолютно другим. Артист перестал чувствовать заведение своим домом. Актер рад, что сейчас не является членом «Ленкома».

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По словам Певцова, если бы у него сейчас не было депутатской работы, концертов и предложений в кино, а был бы только один «Ленком», ему «было бы худо».