Депутат ГД предложил запустить во всех регионах доставку документов из МФЦ

Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ярослав Самылин направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко, в котором предлагает запустить доставку документов из многофункциональных центров (МФЦ) во всех регионах России. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий отметил, что с 2020 года в Московской области был начат пилотный проект по платной доставке готовых документов жителям региона из многофункциональных центров. Таким образом граждане могут не тратить время на дорогу и ожидание в очереди, отметил он.

"При этом в настоящее время указанная услуга доступна только в нескольких регионах: в Московской, Костромской и Кировской областях, в городах Казань и Набережные Челны и еще в ряде населенных пунктов. Учитывая успешный опыт реализации указанной услуги в ряде регионов и ее популярность, считаю необходимым предоставить право гражданам всех субъектов России получать готовые документы посредством курьерской доставки", - написал Самылин в обращении.

Депутат считает, что реализация инициативы приведет к снижению очередей в МФЦ, увеличит доступность услуг для граждан, которые зачастую не успевают оформить необходимые документы из-за несовпадения рабочего графика и графика работы МФЦ, а также позволит увеличить доходы местных бюджетов.