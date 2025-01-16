Вильфанд заявил, что последние 10 лет стали самыми теплыми в мире

Последнее десятилетие стало самым теплым во всем мире, каждый год был также теплее предыдущего. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что последние 10 лет стали самыми теплыми в мире
© Zuma/ТАСС
"Последние 10 лет - с 2015 года по 2024 год - [в мире] стали самыми теплыми за весь период наблюдения, каждый год становится теплее. Каждый год был теплее, чем предшествующий год, с 1850 года. И очень интересный факт, что в этом году 22 июля среднесуточная температура на планете достигла нового рекордного максимума, она за этот день составила 17,16 градуса", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Метеоролог добавил, скорость повышения температуры составила 0,2 градуса за десятилетие. Наибольший вклад в потепление вносили тропические и экваториальные широты.

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Он уточнил, что в 2024 году по миру отмечалось максимальное количество дней с экстремальным "тепловым стрессом", при котором у населения ухудшаются здоровье и самочувствие.

Вильфанд напомнил, что прошедший год стал самым теплым на Земле. По его словам, такая тенденция является настораживающей.

Общество
Роман Вильфанд
Москва