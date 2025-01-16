Вдова Караченцова возмущена увольнением Захаровой и Певцова из «Ленкома»

Актриса Людмила Поргина прокомментировала увольнение из «Ленкома» коллег Александры Заахаровой и Дмитрия Певцова. Она назвала позором то, как сейчас работает театр и расправляется с ведущими артистами.

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В начале 2025 года разгорелся очередной скандал в «Ленкоме». Певцов покинул труппу, а после его портрет убрали из фойе. Затем стало известно и об увольнении дочери Марка Захарова, проработавшей в культурном учреждении большую часть жизни.

«Это позор, что нынешний руководитель Марк Варшавер убирает людей, для которых театр был вторым домом. Как можно дочку Марка Захарова Сашу Захарову вытеснить из театра? Это что такое? А где совесть? Человеческое достоинство, жалость, любовь к ближнему – это вообще отсутствует. А Саше я обязательно позвоню. Могу представить, что она переживает», - отметила Поргина в беседе с «Абзацем».

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Актриса жалеет Захарову, так как у нее не осталось ни матери, ни отца, ни театра, который был ее домом. Также она считает неправильным и то, что произошло с Дмитрием Певцовым. По ее словам, он всегда очень хорошо играл в спектаклях.