В Крыму опровергли информацию о пятне мазута у берега Ялты

Информация о выявлении пятна мазута у берега Ялты в Республике Крым является фейком и не соответствует действительности, сообщила министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Шевцова.

В четверг ряд Telegram-каналов, в том числе официальных СМИ, опубликовали информацию о якобы зафиксированном пятне в 3 км в Ялте. Ранее, 15 января, министр экологии республики сообщала, что в городском округе Ялта выявлен один факт обнаружения нефтепродуктов площадью 80 кв. м в акватории, а также о наличии пятна мазута на острове Тузла.

"Информация о пятне площадью 3 кв. км в Ялте является недостоверной! Как и сообщала вчера, по результатам мониторинга в Ялте был выявлен один факт обнаружения нефтепродуктов площадью 80 кв. м в акватории Черного моря.

Были проведены работы по очистке. Пятно полностью ликвидировано", - написала Шевцова в своем Telegram-канале.

Как отметил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале, люди, распространившие фейк, неверно интерпретировали информацию Шевцовой: "Коллеги, прошу внимательно читать официальную информацию и не интерпретировать ее. Никакого "пятна в три километра" в Ялте нет. А остров Тузла находится в Керченском проливе, а не на Южном берегу Крыма, в чем легко убедиться, открыв любую карту".