Артемий Лебедев напомнил недоброжелателям России пословицу о худом и толстом

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев обратился ко всем, кто «хочет задушить Россию», и напомнил им известную русскую пословицу.

В выпуске обзора новостей, который можно увидеть в социальной сети «ВКонтакте», Лебедев дал понять недоброжелателям России, что у страны достаточно ресурсов, чтобы пережить санкции.

«Пока толстый сохнет, худой сдохнет», — процитировал он пословицу.

В конце ноября Лебедев рассказал, как однажды по ошибке принял звонок от полицейских за спам от мошенников.