Экспертиза не выявила угрозы убийством Мизулиной в словах треш-стримера

Психолого-лингвистическая экспертиза не смогла установить в словах треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева наличие угрозы убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, эксперта допросят в суде. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дурдиева Алексей Александров.

Дурдиеву предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), а также по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). По версии обвинения, он избил человека в центре Ярославля, обезобразил ему лицо, а также выступил в стриме с оскорблениями и угрозами в адрес Мизулиной.

"[Экспертиза] не нашла угрозы убийством, расправы, телесных повреждений. Эксперта вызывают в суд на следующее заседание. <…> Судья по собственной инициативе вызвала эксперта, чтобы его допросить. <…> Я тоже хотел бы эксперта поспрашивать", - сказал адвокат.

Экспертизу проводила Ярославская лаборатория судебной экспертизы Минюста России, выводы эксперта находятся в распоряжении ТАСС. По данным экспертизы, в видеообращении Дурдиева к Мизулиной содержатся лингвистические признаки угрозы совершения насильственных действий сексуального характера, насильственных унизительных действий. По мнению эксперта, в стримах Дурдиева также содержится негативная информация о личности и деятельности Мизулиной.

Как сообщила ТАСС Екатерина Мизулина, результаты экспертизы она еще не изучала.

"В рамках рассмотрения этого дела планирую дать показания в качестве потерпевшей в ходе судебного заседания. С результатами экспертизы мы на данный момент не ознакомлены, комментировать было бы преждевременно", - сказала глава Лиги безопасного интернета.

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Дело Дурдиева

По версии обвинения, Дурдиев в июне 2021 года в центре Ярославля вступил в конфликт с мужчиной. Из хулиганских побуждений он нанес потерпевшему многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Мизулина в своем телеграм-канале обратила внимание на стримера, отметив, что по поводу избиений направлено обращение в МВД России с просьбой провести проверку, позднее суд арестовал Дурдиева.

Обвиняемый оскорбил Мизулину, по данным пресс-службы суда, в ночь на 13 февраля в ходе онлайн-трансляции он высказал в ее адрес угрозу убийством, использовал ненормативную лексику.

По словам адвоката, его подзащитный был в состоянии алкогольного опьянения, когда оскорбил Мизулину в стриме. На следующий день также в трансляции он принес ей свои извинения. Гнев Дурдиева был вызван публикацией в телеграм-канале Мизулиной, где его якобы пытались обвинить в том, чего он не совершал.

Адвокат ранее сообщал, что обвиняемый сожалеет о сказанном и на каждом заседании суда приносит свои извинения главе Лиги безопасного интернета. Дурдиев выплатил штраф в размере 10 тыс. рублей по административному делу.