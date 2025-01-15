В России появились семь новых «Городов трудовой доблести»

Семи населенным пунктам в России присвоили звание «Город трудовой доблести. Это Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте опубликования правовых актов.

Как отмечается в указе, почетное звание перечисленным городам присвоено за «значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Почетное звание «Город трудовой доблести было учреждено в марте 2020 года. В городе, получившем соответствующее звание, устанавливают стелу с изображением городского герба.

Также глава государства подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с 80-летием Победы.