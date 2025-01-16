Актриса Немоляева рассказала о последних днях жизни своего брата

Народная артистка России Светлана Немоляева, сестра советского российского артиста Всеволода Немоляева, танцовщика, актера и режиссера Большого театра, рассказала о его самочувствии перед смертью.

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Брат Светланы Немоляевой скончался на 88-м году жизни. Причиной смерти, по предварительным данным, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

"Я говорила с ним три дня назад, все было отлично. При общении он был веселый, довольный, говорил, что у него все хорошо, а значит, я была спокойна", - сообщила KP.RU Светлана Немоляева.

Она призналась, что смерть брата застала её врасплох.

"Не знаю, как это произошло. Я уезжала ненадолго из Москвы, а по возвращении мне сообщили вот такие неприятные вести. Я звоню весь день на домашний, но он, естественно, молчит", - отметила она.

В ноябре артист сломал шейку бедра, ему понадобилась операция.

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Всеволод Немоляев родился в 1937 году и уже в 14 лет танцевал в "Дон Кихоте" партию Санчо. Карьеру танцовщика артист закончил в конце 1970-х.