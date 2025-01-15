Умер режиссер Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой

Всеволод Немоляев, артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, брат актрисы Светланы Немоляевой, скончался на 88-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

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Предварительная причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность. Дата и место похорон пока не называется.

«Сегодня, 30 минут назад, ушел из жизни Всеволод Немоляев. Он работал в театре с 1956 года. Был многие годы артистом балета, потом режиссером по составам», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что в ноябре 2024 года Немоляев попал в больницу после неудачного падения дома. Осколки сильно рассекли кожу на голове. Медикам пришлось накладывать швы.