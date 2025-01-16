Священник РПЦ назвал удары HIMARS ВСУ карой за аборты

Протоиерей Андрей Ткачев возложил вину за удары HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам на россиян — так Бог наказывает за аборты. Видео с проповеди священник опубликовал на своем YouTube-канале.

Протоиерей привел статистику, согласно которой «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время».

«Именно из-за разврата происходят войны. <...> Господь наказывает нас этими «хаймарсами» или «скальпами», которые летают по нашим городам. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — заявил протоиерей.

Среди прочего священник заявлял, что «единственное место, куда должно литься семя мужское, — это лоно его жены». В случае, если «семя льется куда попало», то «будет литься кровь, начинается война».

В конце декабря протоиерей РПЦ Кирилл Иванов призвал россиян молиться о «скорбях», в том числе о том, чтобы Бог лишил их зарплаты. Во время проповеди священник заявил, что люди сами создают себе проблемы и используют то, что посылает Бог, для осквернения собственной жизни: так, необходимость в мигрантах возникла из-за абортов.