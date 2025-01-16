Режиссер балета Немоляев незадолго до смерти получил травму

Режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев незадолго до смерти неудачно упал и сломал шейку бедра. Об этом рассказала kp.ru его сестра, актриса Светлана Немоляева.

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По ее словам, ее брата прооперировали и он быстро восстанавливался: режиссер заново научился садиться и рассчитывал, что скоро снова встанет на ноги. Более того, Немоляева разговаривала с братом незадолго до его смерти. Мужчина общался с ней с хорошим настроением и уверял, что у него все хорошо.

Экс-солист балетной труппы Большого театра Всеволод Немоляев скончался на 88-м году жизни. По информации канала Mash, предварительной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. Другие детали кончины артиста пока не называли.

Умер режиссер Всеволод Немоляев, брат Светланы Немоляевой

Немоляев родился 22 февраля 1937 года в Москве. Он окончил Московское хореографическое училище в 1956 году, после чего начал свою карьеру в труппе Большого театра. Артист выступал на сцене до 1977 года. За 55 сезонов в Большом театре артист участвовал в разных спектаклях, среди которых — «Щелкунчик», «Спартак», «Золотой век». В 80-е он переключился на постановочную деятельность и стал режиссером балета.