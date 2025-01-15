Белоусов предложил изучать в школах подвиги защитников Отечества

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил ввести в российских школах курс, посвященный подвигам участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Белоусов 15 января выступил на заседании оргкомитета «Победа». Он сообщил, что Минобороны также предлагает привлечь школьников к программе поиска воинских захоронений и использовать этот опыт в ходе занятий «Разговоры о важном», передает ТАСС.

Министр отметил, что на 2025 год запланировано более трех тысяч поисковых экспедиций, цель которых - обнаружить неизвестные воинские захоронения и непогребенные останки участников ВОВ.

«Считаем важным совместно с поисковым движением разработать специальную программу поиска и мемориальных мероприятий. Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов», - подчеркнул Белоусов.

В сентябре 2022 года в России стартовал проект внеурочных занятий «Разговоры о важном». Центральные темы цикла этих занятий - патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность и экология.