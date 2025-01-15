Александра Захарова сообщила, что ее убрали из спектаклей "Ленкома"

Актриса "Ленкома" народная артистка РФ Александра Захарова сообщила ТАСС, что ее убрали из всех спектаклей театра вслед за народным артистом РФ Дмитрием Певцовым.

"Меня не уволили, меня убрали из всех спектаклей. После ухода моего отца (режиссера Марка Захарова - прим. ТАСС) я играла в разных его спектаклях. И меня постепенно убирали, потом разрешили играть раз в полгода в "Вишневом саде". Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене "Ленкома Марка Захарова" быть не должна. Я играть, видимо, больше не буду", - сказала собеседница агентства.

ТАСС запросил комментарий "Ленкома".

Захарова является актрисой "Ленкома" с 1983 года.

Певцов: мою фотографию убрали из фойе «Ленкома»

Ранее ТАСС сообщали в театре, что убрали фотографию Певцова со стены фойе "Ленкома" из-за его негативной позиции по отношению к театру. Там подчеркнули, что позицию и свое отношение к нынешнему "Ленкому", в котором прослужил более 30 лет, артист все эти годы не скрывал, называл спектакли антрепризными, продолжая выходить на сцену по "срочным договорам".