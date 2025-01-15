В России предложили запретить бодипозитив

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил за признание идеологии бодипозитива нежелательной в РФ. Свою инициативу он объяснил тем, что данное движение продвигает в обществе нездоровый образ жизни, пишет RT со ссылкой на копию письма, направленного депутатом главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Движение бодипозитива, помимо прочего, популяризирует отказ от спорта и дисциплины в питании, пренебрежительное отношение к стандартам красоты, которые приняты в обществе, утверждает Милонов.

По его словам, люди, придерживающиеся такого движения, зарабатывают хронические болезни из-за доведения себя до ожирения и отказа от принятых в обществе норм гигиены. В России, как считает депутат, следует признать движение нежелательным на территории России.

Бодипозитив является общественным движением, которое выступает за право комфортно ощущать себя в своем теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.