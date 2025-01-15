Волонтер из Анапы, с которой обнимался спасенный лебедь, оказалась под капельницей. Ларисе Шульга пришлось пройти лечение от интоксикации.

Трогательное видео объятий белоснежного лебедя со своей спасительницей разлетелось по Интернету за считанные часы. Птицу отмыли от мазута, подлечили, накормили и выпустили на волю.

Теперь медпомощь понадобилась самой Ларисе. Об этом она рассказала в соцсетях. По словам девушки, ей осталось установить еще три капельницы. Видимо сказалась работа с токсичными нефтепродуктами.

Известно, что девушка переехала в Анапу из Сибири около года назад. В первые дни после крушения танкеров в Керченском проливе Шульга носила пострадавших птиц к себе домой. Затем присоединилась к добровольцам в центре «Аристей».

Сейчас Ларису даже называют «Мать бакланов», поскольку она специализируется на очистке от мазута больших птиц.

Редакция «Кубань Информ» связывается с девушкой.

Напомним, что ученые предупреждают о росте смертности спасенных от мазута птиц на Кубани из-за похолодания. В зоне риска — чомга, гагары и поганки.