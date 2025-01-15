Вильфанд: февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы

Февраль в России будет холоднее января, но теплее нормы. С таким заявлением выступил для ТАССнаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Будет одно-два понижения до 10-15 градусов ниже нуля. Поэтому с зимой еще рано прощаться", - рассказал синоптик.

Он отметил, что накануне и в ближайшие ночи в Москве и Подмосковье фиксируются отрицательные температуры, а к концу января незначительный минус будет фиксироваться и в дневное время - до -3...- 8°C ночью и -1...-3°C днем. До этого Вильфанд сообщил, что до конца января в России будет рекордно высокая температура. 12 января специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России крещенские морозы отменяются.

По его словам, до конца января серьезные снегопады и морозы не прогнозируются, в течение ближайшей недели снежный покров останется на уровне 2-5 см. Вторник, 14 января, будет самым холодным днем: в первой половине дня погода станет более морозной, будут снегопады.