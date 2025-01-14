Фотографию Певцова убрали из фойе «Ленкома»

Актер Дмитрий Певцов рассказал, что его фотографию убрали из фойе «Ленкома». Он добавил, что она находилась там, где расположены портреты ведущих артистов театра. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, свой последний спектакль в театре он сыграл 24 ноября 2024 года.

«Не вдаваясь в подробности, сообщаю, что сегодня в фойе нашего театра «Ленком» моя фотография была убрана со стены», — пояснил Певцов.

Артист отметил, что отчетливо понял: театр в его услугах «более не нуждается».

Певцов родился 8 июля 1963 года в Москве. В 1984 году закончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в Театре на Таганке, с 1991 года служил в «Ленкоме».

В его активе участие в спектаклях «Гамлет», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Укрощение укротителей», «Юнона и Авось», «Аквитанская львица».

Кроме того, Певцов сыграл в таких фильмах, как «Подземелье ведьм», «Бесы», «Мафия бессмертна», «Турецкий гамбит», «Жмурки», «День выборов».