В Минздраве прокомментировали сообщения о сокращении числа роддомов

В СМИ появилась информация о сокращении числа родильных домов - со ссылкой на данные Росздравнадзора сообщалось, что с 2019 по 2022 год были закрыты 150 медучреждений. В Минздраве России эту информацию опровергли.

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"Доступность медицинской помощи роженицам в России была и остается высокой. По данным Росздравнадзора, за период с 1 января 2019 по 13 января 2025 года число действующих лицензий на медицинскую деятельность по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности)" в условиях стационара, выданных государственным учреждениям здравоохранения, не только не снизилось, но и выросло на 724 и составляет сегодня 2915. При этом, несмотря на определенное снижение числа родов, число активных акушерских коек в регионах в целом остается на прежнем уровне, а в отдельных субъектах даже растет", - сообщила пресс-служба Минздрава.

Важнейшими индикаторами качества оказания медицинской помощи в службе родовспоможения являются показатели младенческой и материнской смертности, а они вполне соответствуют уровню многих развитых стран.

По данным министерства, показатель младенческой смертности в Российской Федерации за январь-ноябрь 2024 года снизился до 4,0 на 1000 родившихся живыми и даже ниже, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 г. (4,1) и на 20,4 % чем в аналогичном периоде 2019 г. (4,9). Показатели материнской смертности также снижаются.

Три уровня помощи

В России создана уникальная трехуровневая модель оказания медицинской помощи матерям и новорожденным, построенная по принципу оптимального распределения ресурсов и технологий, но и обеспечивающая доступность медицинской помощи, в том числе, сложной и высокотехнологичной - для рожениц с проблемным течением беременности.

Все родильные дома подразделяются на три группы (уровня) в зависимости от коечной мощности, оснащения и кадрового обеспечения.

Пациенток с высоким риском осложнений, в том числе, досрочных родов, направляют в учреждения родовспоможения III уровня и федеральные клиники, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, имеющие необходимое оборудование для выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, а также оказания помощи детям с внутриутробно выявленными пороками развития.

Пациентки с нормальным течением беременности и минимальными рисками осложнений во время родов госпитализируют в учреждения I и II уровня.

Куда именно будет направлена роженица, определяет лечащий врач, наблюдающий женщину во время беременности. В сложных случаях проводится перинатальный консилиум.

Такая схема внедрена во всех регионах, а количество роддомов каждого уровня и коек в них рассчитывается в зависимости от потребностей в каждом регионе.

"Для сохранения доступности медицинской помощи в круглосуточном режиме в части оказания экстренной и неотложной медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам на I уровне организовано круглосуточное дежурство акушерок", - отмечается в сообщении Минздрава.

Беременные, проживающие в районах, отдаленных от акушерских стационаров, заблаговременно направляются на дородовую госпитализацию в отделения акушерского ухода. Эти отделения предназначены для пациенток, у которых беременность протекает нормально, а госпитализируют их за несколько дней до предполагаемой даты родов. чтобы предотвратить осложнения, возможные при транспортировке.

"По данным Росздравнадзора, жалоб на доступность медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология в стационарных условиях в 2024 году в службу не поступало", - подчеркивают в министерстве.

Мнение

По поводу информации о закрытии роддомов высказались и в комитете по охране здоровья Госдумы. Заместитель председателя комитета Алексей Куринный заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва", что если речь идет о закрытии "маломощных лечебных учреждений", то это "процесс неизбежный".

"Централизация происходит по всему миру. Благодаря этой централизации, благодаря повышению качества медицинской помощи мы сегодня имеем рекордно низкие для России цифры младенческой смертности. Если бы не было перинатальных центров, если бы не было этой централизации, мы бы никогда не достигли этого", - отметил депутат.

При этом Куринный считает, что принцип доступности профильных медучреждений должен оставаться ключевым. "Местные" роддома не должны прекращать принимать пациенток в тех местах, откуда добраться до крупного учреждения проблематично.