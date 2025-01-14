Названы профессии, которые заменит ИИ уже в 2025 году

Искусственный интеллект всё активнее проникает в нашу жизнь, отметила карьерный эксперт Алена Чукина. Она добавила, что уже в этом году он сможет заменить людей в рутинных профессиях, пишет «Комсомольская правда».

По ее мнению, в настоящее время полностью заменить людей машинами невозможно. Вместе с тем, влияние нейросетей заметно уже сейчас.

Так, пояснила она, многие компании используют чат-ботов и голосовых помощников для обработки простых запросов клиентов. Она добавила, что это может привести к сокращению числа работников колл-центров.

Развитие беспилотных автомобилей и дронов, по ее словам, приведет к тому, что уйдут в прошлое профессии таксистов и машинистов. Она предположила, что ИИ сделает перевозки более безопасными и экономичными.

Ранее сообщалось, что в отечественные промышленные и технологические проекты вложено уже больше двух трлн рублей.