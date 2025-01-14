Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского

Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Владимира Жириновского для студентов и аспирантов. Соответствующий проект постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Проект подготовлен в соответствии с поручением Правительства от 2 октября 2024 года и на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

В документе предложено создать стипендии для студентов, обучающихся по аккредитованным программам высшего образования в области востоковедения и государственного управления, а также для аспирантов, занимающихся подготовкой научных и научно-педагогических кадров в сфере государственного управления.

Стипендии будут выплачиваться с 1 сентября 2025 года. Студентам планируется назначить 10 стипендий по 15 000 рублей в месяц, а аспирантам — 10 стипендий по 20 000 рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».