Заслуженный учитель России объяснил невозможность отказа от ЕГЭ

Заслуженный учитель России Максим Пратусевич объяснил невозможность отказа от Единого государственного экзамена.

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По его словам, альтернативы ЕГЭ пока не существует, пишет газета «Взгляд».

«Предложение использовать средний балл как интегральную оценку понятно — ничего другого пока не придумано. Но он спорный, как и другие варианты, как и сам ЕГЭ. Поэтому отличный от ЕГЭ общественно приемлемый способ поступления в вуз пока не найден», — отметил педагог.

Пратусевич напомнил, что в учреждения среднего профессионального образования россияне уже поступают по среднему баллу аттестата, но такой подход эксперты называют несправедливым.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия постепенно откажется от ЕГЭ. В частности, речь шла о внедрении нового формата оценки знаний выпускников школ, который будет основан, в том числе, на советской системе образования. В Рособрнадзоре ответили, что в ближайшие годы этого не случится.