В Госдуме выступили с инициативой на фоне избиения ребенка подростками

В Госдуме подготовят законопроект об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания детей и своих сверстников. Об этом заявила член комитета ГД по защите семьи Василина Кулиева, передает РИА Новости.

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Ранее в интернете распространилось видео, на котором школьница бьет ногой в спину ребенка, а ее подруга снимает все на видео. Затем девочки танцуют на камеру, а малыш рядом плачет. Позже школьницы удалили свой аккаунт из соцсети TikTok, но его успели заметить правоохранительные органы. По данному случаю было возбуждено уголовное дело.

«Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, — это постановка на учет», — прокомментировала это Кулиева.

В связи с этим, по ее мнению, необходимо ужесточить наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей и своих сверстников, чтобы «потерявшие грань подростки» понимали, что за их действия им придется ответить.