В Подмосковье четыре человека выиграли по миллиону рублей в новогодней лотерее
В новогоднем лотерейном розыгрыше четыре жителя Подмосковья выиграли по 1 млн рублей.
Об этом говорится на сайте правительства Москвы.
Все четыре выигрышных билета были приобретены в почтовых отделениях. Три из них — в Долгопрудном, Дмитрове и Ступино. Четвёртый был продан в московском районе Северное Тушино.
Всего за 2024 год лотерейными миллионерами в Московской области стали 64 клиента «Почты России».
Ранее домохозяйка из посёлка в Югре выиграла в лотерею «Мечталлион» более 147 млн рублей.