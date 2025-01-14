Детский омбудсмен Москвы раскрыла состояние малыша, которого ударила сестра

Малыш, которого ударила сводная сестра, снимавшая вирусный ролик для соцсети, не получил серьезных травм. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская поставила расследование дела под личный контроль.

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Об этом она заявила во вторник, 14 января.

— Это его сводная сестра. Мальчик не пострадал, тяжелых травм у мальчика нет. Беру дело на контроль. Мне интересно, что вообще может побудить девочку к такой жестокости. Выйду в школу обязательно, — передает слова Ярославской агентство городских новостей «Москва».

Две девушки снимали вирусный ролик для соцсети, кадры появились утром 14 января, хотя видео было снято еще в ноябре 2024 года. Во время танцев под пафосную музыку сводная сестра решила ударить двухлетнего младшего брата ногой по спине, а после продолжить танцевать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. К расследованию ситуации подключились Следственный комитет и прокуратура.