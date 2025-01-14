14 января в Москве проходит церемония прощания с актрисой Евгенией Добровольской, которая ушла из жизни в 60 лет. Для гражданской панихиды был выбран МХТ им. А.П. Чехова, где артистка прослужила более 30 лет. В разговоре с Kp.ru коллеги знаменитости рассказали о ее борьбе с болезнью и последних днях.

В 10:00 на Основной сцене Московского художественного театра им. А.П. Чехова началась церемония прощания с Евгенией Добровольской, которой не стало 10 января после продолжительной борьбы с онкологией. На гражданской панихиде собрались близкие, друзья, коллеги актрисы и зрители — в зале нет свободных мест. Театр утопает в цветах и портретах артистки, которая прослужила там 33 года.

Добровольскую похоронят рядом с Мирошниченко и Дробышевой

Первым на прощании заметили 33-летнего сына Евгении Добровольской от Михаила Ефремова Николая. Следом появились 23-летний сын Ян от союза актрисы с Ярославом Бойко, 15-летняя дочь Анастасия от Дмитрия Мананникова, а также старший сын артистки Степан от первого брака с Вячеславом Барановым. Также на панихиду пришел и последний муж знаменитости. Именно Дмитрий Мананников взял на себя заботу о дочери, когда экс-супруга заболела.

При этом второй муж актрисы Михаил Ефремов, в настоящее время отбывающий наказание за смертельное ДТП, на панихиде не появился. Судя по всему, артиста не отпустили на прощание с бывшей женой.

Коллеги Евгении Добровольской рассказали о ее последних днях и опровергли, что она находилась в хосписе.

«Женя с осени была в больнице, она очень мужественно и достойно выносила болезнь. Она не была в хосписе. Работала до госпитализации, была уверена, что справится. Все понимала, но была очень оптимистично настроена. <…> Ежедневно молилась о детях, очень их любила, они все были рядом до последнего и обещали не подвести маму…» — поделились артисты.

Ранее мы писали о том, что младшие дети часто навещали тяжелобольную Евгению Добровольскую в больнице.