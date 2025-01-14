Стало известно, сколько россиян не убирают елку до следующего Нового года

Старый Новый год ознаменовал начало первой полноценной рабочей недели года. Однако многим непросто вернуться в привычный режим. Основными сложностями 30 % россиян назвали адаптацию к рабочему ритму, 28 % – восстановление режима сна, а 24% – необходимость экономить после расходов на праздниках.

Об этом говорят результаты опроса HiFi-стриминга «Звук».

«У большей половины россиян ощущение праздника сохраняется на протяжении январских выходных: 31 % наслаждаются атмосферой Нового года до середины каникул, 19,5 % – до их завершения. Еще 12 % продолжают чувствовать эйфорию до второй половины месяца», – отмечают авторы исследования.

Однако у некоторых новогодние настроение длится дольше: у 6 % россиян – до февраля, 5 % – до наступления весны, 4 % – пока за окном есть снег, 3,5 % – пока не убрана елка. Только для 19% праздник заканчивается сразу после новогодней ночи.

При этом 40% опрошенных убирают елку после январских каникул, 16 % – в начале февраля, а у 10 % главный символ Нового года остается стоять до прихода весны. Каждый 20 россиянин (5 %) признался, что оставляет праздничный декор до следующего года. Не украшают дом 17 % опрошенных.

Уточняется, что исследование было проведено в декабре 2024 года методом онлайн-опроса среди 1274 респондентов из 17 регионов России.