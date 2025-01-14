Прощание с актрисой Евгенией Добровольской во вторник, 14 января, началось в МХТ имени Чехова.

Гражданская панихида началась в 10:00, а зал начали заполнять поклонники артистки.

— Прощание пройдет в театре на основной сцене <...>, похороны состоятся на Троекуровском кладбище, — рассказывал РИА Новости источник.

После прощания планируется отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00.

Актриса скончалась 10 января на 61-м году жизни. В пресс-службе театра сообщили, что в течение последнего года Добровольская боролась с тяжелой болезнью. За 33 года работы в нем актриса сыграла на его сцене десятки главных ролей. Ее первой ролью в чеховском МХТ стала Нина Заречная в «Чайке».

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Стало известно, что Добровольская в течение последнего года своей жизни боролась с тяжелым онкологическим заболеванием. Несмотря на серьезные траты, театр оплачивал лечение Добровольской. Знакомые артистки рассказывают, что она узнала о своей болезни слишком поздно, когда онкология уже находилась на последней стадии и появились метастазы.

Выяснилось, что Евгения Добровольская повторила судьбу своей героини в психологическим триллере «Полет». По сюжету героиня Добровольской является многодетной матерью, которая погибает в конце сериала.