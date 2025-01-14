Noize MC* грозит четвертый штраф

Таганский суд Москвы принял к производству материалы об административном правонарушении в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом).

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) в отношении Алексеева И.", - сообщили в суде.

Если суд признает Алексеева виновным, ему предстоит выплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

В июне 2023 года суд оштрафовал Noize MC на 30 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в двух постах в соцсети "ВКонтакте". В ноябре 2023 года Кузьминский суд Москвы признал Алексеева виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

3 апреля 2024 года Таганский суд Москвы также назначил исполнителю штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ указать статус иноагента в соцсетях. В течение года он неоднократно привлекался к административной ответственности за отказ указать статус иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ).

Noize MC с 2022 года проживает в Литве. Минюст РФ 18 ноября 2022 года внес музыканта в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Тверской суд Москвы 14 ноября 2024 года оштрафовал рэп-исполнителя на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. В мае 2024 года в правоохранительных органах рассказали ТАСС, что артисту может грозить уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

*Признан в РФ иностранным агентом