В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова введены временные ограничения
В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сообщает Росавиация.
Росавиация: ограничения работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты
12 января летевшие в Петербург 33 самолёта ушли на запасные аэродромы.