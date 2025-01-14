В аэропортах Калуги, Казани, Саратова и Тамбова введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

© РИА Новости

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — сообщает Росавиация.

Росавиация: ограничения работы аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты

12 января летевшие в Петербург 33 самолёта ушли на запасные аэродромы.