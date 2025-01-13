Умер актер Сергей Зиновьев

Советский актер и литовский актер Сергей Зиновьев умер на 70-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

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Причина смерти, дата и место похорон не сообщаются.

Сергей Агафонович Зиновьев Зиновьев родился 26 декабря 1955 года. В 1980 году окончил Литовскую государственную консерваторию, а с 1980 был актером Вильнюсского русского драматического театра (современное название — Вильнюсский старый театр).

«За 44 года службы в театре Сергей Зиновьев исполнил почти 80 ролей, которые создавал с исключительной духовной интеллигентностью. Даже в своих комедиях Сергей Зиновьев стремился найти сердце персонажа, не рассмешить людей, а раскрыть перед зрителем суть комедии», — пояснили в пресс-службе театра.

Дебют актера в кинематографе состоялся в 1980 году. Тогда Зиновьев исполнил роль одного из друзей главного героя в сериале «Американская трагедия».

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Также актер сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Мера за меру», «В полном одиночестве», «Прокуроры», «Запах страсти».