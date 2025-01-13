Умерла актриса Барбара Рыльска

Ушла из жизни Барбара Рыльска, актриса театра, кино и телевидения, певица, "польская Марлен Дитрих".

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Артистка ушла 11 января - незадолго до своего 90-летия. Об этом сообщает Goniec со ссылкой на заявление национальной Ассоциации эстрадных артистов. Детали не приводятся.

Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове. В 23 года окончила столичное театральное училище. Играла в варшавских театрах и на сцене родного города.

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На экране - с начала 1960-х: "Беспокойная племянница", "Особняк на Зеленой", "Разводов не будет", "Разыскиваемый, разыскиваемая", другие фильмы и сериалы - ее ранние роли были хорошо известны нашему зрителю.